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3 وصفات مذهلة لتطويل الأظافر قبل الزفاف.. جربيها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اليوم يقدم موقع "لافام" عزيزتي، أسهل وأضمن 3 تساعدك في التخلص من خشونة اليدين وتساعدك في تطويل اظافرك قبل الزفاف، تابعي السطور التالية:

وصفة زيت الأفوكادو مع زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة زيت زيتون
- ملعقة صغيرة زيت أفوكادو
- ملعقة صغيرة زيت لافندر عطري

اخلطي الزيوت مع بعضها جيدًا، وضعيها على أظافركِ لمدة ربع ساعة.

اشطفي يديكِ بالماء الفاتر.

كرري التجربة مرة يوميًّا قبل النوم للحصول على نتيجة مثالية بعد أسبوع.

وصفة الجليسرين والعسل

- ملعقة صغيرة غليسيرن
- ملعقة صغيرة عسل

اخلطي كلًّا من الغليسرين مع العسل.

ضعيه على أظافركِ لمدة ربع ساعة.

اشطفي أظافركِ بالماء.

كرري الخليط مرة يوميًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.

وصفة ماء الورد والليمون

- ملعقة كبيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

بقطعة قطنية اغمسيها بخليط ماء الورود مع الليمون.

امسحي أظافركِ بها، واتركي الخليط على يديكِ لمدة 20 دقيقة.

اشطفي يديكِ بعدها بالماء.

كرري الخليط يوميًّا لمدة أسبوع.

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