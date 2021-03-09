نشرة أخبار الإسماعيلية.. الاعترافات الكاملة لقاتل زوجته

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، 9 ـ 3 ـ 2021، العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:



ننفرد بنشر الاعترافات الكاملة لقاتل زوجته في الإسماعيلية



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات مقتل سيدة في العشرينيات من عمرها، بالساعات الأولي من صباح اليوم، علي يد زوجها.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد ورود بلاغا عن مقتل سيدة في أواخر العشرينيات من عمرها، وبها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وذلك بمنطقة "أبوجريش" التابعة لدائرة مركز أبوصوير.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، ضم الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، والنقباء أشرف الصوالحي، ومصطفي حرب، واحمد طلبه، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات السرية.



تبين ان السيدة القتيلة نشبت بينها وبين زوجها ليلة الحادث مشاجرة كلامية، واستمع الجيران اليها، وعلي الفور تم إلقاء القبض علي الزوج وتبين انه يدعي، "رامي. م " وبمناقشته اعترف بتفاصيل الواقعة كاملة، قائلا وهو يبكى انا مكنتش متوقع يا باشا ان زوجتي سوف تفارق الحياة، وانا ضربتها بعصا خشبية، وذلك بسبب قيامها بسبي وارتفاع صوتها.



رئيس مياه القناة: مستمرون في غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات



قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، اننا نعمل حاليًا علي غسيل وتطهير مرشحات ومروقات جميع محطات المياه، في محافظات القناة الثلاثة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وذلك استعدادا لفصل الصيف، منها محطة مياه القنطرة غرب الكبرى 800 لتر ث\، ومحطة مياه الكيلو 19، 400 لتر ث\، ومحطة مياه أبوخليفة الصغرى 90 لتر ث\، ومحطة مياه الكيلو 14، 90 لتر ث\، ومحطة مياه الرياح 60 لتر ث\، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس قطاع مياه القنطرة غرب.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انهتم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير مرسحات ومروقات محطة أبوصوير الكبرى 400 لتر ثانية، ومحطة التل الكبير 800 لتر ثانية، والقنطرة غرب 800 لتر ثانية، ومحطة فايد الكبرى 1400 لتر ثانية، ومحطة عين غصين الكبرى 100 لتر ثانية، تحت إشراف خالد اللفطي، مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية، وذلك من منطلق التأكيد على جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.



إجراءات احترازية مشددة في امتحانات طلاب جامعة قناة السويس



حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة القناة، على تفقد اللجان الامتحانية بكليات التربية، والآداب، والطب البيطرى، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات.

