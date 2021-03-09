المؤبد لموظف بحي شرق الإسكندرية لاتهامه بالرشوة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار محمد فؤاد، وسكرتير الجنايات خميس قمر بالسجن المؤبد للمتهم " ع.ر.م" مدير إدارة اشغال الطريق حي شرق ورد قيمة مبلغ أربعون ألف جنيه وتغريمه قيمة مماثلة للمبلغ لاتهامه بالرشوة.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 8352 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة برقم 328 كلي شرق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الجهات الرقابية يفيد بالقبض على موظف بحى شرق الإسكندرية بعد تلقيه رشوة بدائرة القسم.كشفت التحقيقات قيام المتهم " ع.ر.م" مدير إدارة إشغال الطريق بحي شرق بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته بأن طلب وأخذ من المدعو " م.ش.ح" مبلغ مالي وقدره أربعون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة إشغال طريق هدم للعقار الكائن بمنطقة سابا باشا وعدم تكليف المخصص بالإدارة رئاسته بالاشراف على اعمال الهدم واشغال الطريق وتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.