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في 9 خطوات.. كيف يمكن التسجيل للحصول على لقاح كورونا؟

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل وزارة الصحة والسكان، ومديرياتها المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، حملات تطعيم المرضى وكبار السن بلقاح كورونا

وخصصت وزارة الصحة والسكان 40 مركزا تغطى جميع أنحاء الجمهورية، لتطعيم الفئات المستحقة باللقاح.

ومن بين الفئات المستحقة للقاح المضاد لفيروس كورونا المسجد "كوفيد - 19"، الأطباء، ومرضى الأمراض المزمنة، وكبار السن.

ولكى يحصل المرضى وكبار السن على اللقاح، يجب عليهم التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، حتى يتسنى مراجعة طلباتهم، ومن ثم يتم تطعيمهم باللقاح.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا:

- قم بالدخول على الموقع الإلكترونى.

- اضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

- اختر الفئة المناسبة.

- سجل بياناتك الأساسية، وفى هذه الخطوة يجب عليك تأكيد أن رقم هاتفك مرتبط بتطبيق "واتساب".

- فى حالة الأمراض المزمنة، ادخل تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

- ارفق صورة بطاقة الرقم القومى وصور التقارير الطبية.

فى حالة كبار السن ارفق صورة بطاقة الرقم القومى فقط.

- اقرأ الإقرارات جيدا، وقم بالموافقة عليها.

- احتفظ برقم الطلب لحين التواصل معك من أجل الحصول على اللقاح.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد يوم الخميس 4 مارس الحالى، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبى فى منطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وممثل منظمة "اليونيسف" فى مصر، وعدد من مسؤولى وزارة الصحة.

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