اللواء ناجى شهود: مصر لن تكون تحت رحمة أحد.. وشعبها لا ينكسر (فيديو)

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي، إن المصريين لا ينكسروا ولن يستطيع أحد أن ينال منهم، موضحًا أن مصر ترسم خط الحياة للأجيال المقبلة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر عصية على أن تكون مطية لغيرها أو تكون تحت رحمة الغير.



وأوضح اللواء أركان حرب ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي، أن أعداء المنطقة يدركوا أنهم لن يسيطروا على المنطقة دون السيطرة على مصر، لافتًا إلى أن هذا لم ولن يحدث، حيث إن مصر تقف على أرض صلبة لمواجهة أعدائها.



وأكد أن مصر قادرة على اتخاذ قراراها بنفسها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تؤتمر إلا من الشعب المصري ونفذت أمره في 2013 في القضاء على الإرهاب وحماية الوطن.



وأشار اللواء أركان حرب ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحذر دائمًا من المخاطر والتهديدات التي تحاك بالوطن.

