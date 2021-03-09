750 جنيه منحة لهذه الفئة بمناسبة شهر رمضان







ووجه الجيزاوي بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيز الكفاءات وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

وافق الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها على صرف مكافاة قدرها 750 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.