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750 جنيه منحة لهذه الفئة بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وافق الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها على صرف مكافاة قدرها 750 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.


ووجه الجيزاوي بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيز الكفاءات وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

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