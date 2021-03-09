خط نجدة الطفل عن واقعة المعادي: "هتك عرض وليست تحرش"



قال الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنهم تواصلوا مع النائب العام، وقدموا بلاغًا ضد متحرش المعادي.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم القبض على المتهم، والفتاة في طريقها للعرض على النيابة، لافتًا إلى أن هذه الواقعة ليست الواقعة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة طالما لم يكن هناك تغليظ في العقوبة.



وأوضح أن هذه الواقعة هي واقعة هتك عرض وليست تحرش، ومدة عقوبتها لا تقل عن 8 سنوات، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يفلت المتهم من العقوبة حال ضعف شهادة الشهود أو عدم ثبوتها، ولكن هناك مقطع فيديو في هذه الواقعة.

