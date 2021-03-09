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الضفادع البشرية تواصل البحث عن جثة الطفلة مودة في ترعة المويوطية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها، للعثور على جثة الرضيعة مودة التي تخلصت منها والدتها بإلقائها بترعة المريوطية.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغًا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من ربة منزل عمرها 24 سنة، تفيد بتغيب طفلتها "مودة"، عمرها سنة ونصف، واتهمت زوجها 32 سنة، بالتسبب في تغيبها.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن المبلغة على علاقة بشخص آخر، وأنجبت منه الطفلة، ونسبتها لزوجها، ولدى إكتشاف الزوج فعلة زوجته، ورفعه دعوى زنا ضدها قررت التخلص من طفلتها قبل موعد الجلسة، واتهامه بالتسبب في تغيبها وقتلها.

أُعدت مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وتمكنت من القبض على الأم، وبمناقشتها أقرت بقتلها طفلتها خنقًا والتخلص من جثتها بإلقائها بترعة المريوطية، بالإشتراك مع شقيقها وعمها، وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض عليهما، وأقرا بما توصلت إليه التحريات.

وكشفت الأم خلال التحقيقات التي أجريت معها بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، عن هوية والد الطفلة الحقيقي، لكنه لم يتم القبض عليه حتى الآن.

وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة عن سبب عدم القبض على والد الطفلة الحقيقي "العشيق"، لعدم التأكد من أقوال المتهمة.. " منقدرش نأكد إنه والدها الحقيقي ممكن تكون الأم بتدعي ذلك، لازم نلاقي جثة الطفلة الأول وتحليل الـ DNA هو اللي هيثبت إذا كانت بنته ولا لأ".

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