الديهي عن تعامل السيسي مع أسر الشهداء: "ربنا يجبر بخاطره"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن يوم الشهيد أصبح رمز له الفريق عبد المنعم رياض، الذي استشهد وسط المعركة ووسط جنوده، وصار رمزًا للوطنية والتضحية والفداء، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل تجديد للمشاعر الوطنية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة اليوم كانت على موعد مع الوعي وهو تكريم الشهداء وتسطير أسماءهم بحروف من نور وتخليدها في سجلات التاريخ.



وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول أن يخفف من وطأ الألم النفسي لأسر الشهداء وسط معارك طاحنة مازالت مستمرة حتى الآن، والرئيس كان اليوم يمثل مصر والمصريين في حديثه لهؤلاء المكلومين الذين ابكونا جميعًا ولم يستطيع أحد أن يتمالك دموعه، مشددًا على أن صورة الرئيس مع أسر الشهداء أبلغ من أي حديث.



وأكد، أنه لا يمكن لأحد أن يخفف آلام أسر الشهداء إلا الله سبحانه وتعالى، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليهم صبرا، معقبًا: "مهما فعلنا أو ساعدناهم أو كرمناهم لن نوفيهم حقوقهم علينا، ولكن علينا ألا ننسى شهدائنا وأسرهم"، مشيدًا بتعامل الرئيس مع أسر الشهداء واحتضانه لأبناء الشهداء وتقبيل رأس آبائهم خلال تكريمهم، قائلا: "الله يجبر بخاطره".