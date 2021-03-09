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عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:50 م
علي نبوي
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ظهرت ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به فريق الأهلي مباراة الإسماعيلي والتي ستقام مساء غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واستقر موسيماني على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الأهلي بالنظر إلى المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولي حيث سبقود أحمد رمضان بيكهام الجبهة اليسرى للفريق الأحمر أمام الدراويش بسبب غياب الثلاثي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف للإصابة، كما يعود محمد شريف لقيادة خط الهجوم بدلا من والتر بواليا.
ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي غدًا على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان "بيكهام"
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.
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