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ابنة الشهيد مصطفى عبيدو: "لما الرئيس حضني حسيت إني ليا أب تاني"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت لوجين مصطفى عبيدو، ابنة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريم الرئيس السيسي لوالدها الشهيد البطل العميد مصطفى عبيدو خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33 في الاحتفالية بيوم الشهيد.

وقالت "لوجين" في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "بعد ما اتفرجت على الفيلم التسجيلي أتأثرت أوي وبكيت".

وأضافت "لما الرئيس السيسي حضني حسيت إن ليا أب تاني ومحستش إني فقدت أبي، وكان مديني حنان وقالي إنه كان عايز يشوفني وأن بابا شهيد".

من جانبها قالت أمل عبيدو، زوجة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، إنها فخورة كونها أرملة شهيد، مؤكدة أن سيرته العطرة باقية لي ولأبنائه.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الشهيد كان بيقولي لو تركت سيناء من أجل الخدمة في القاهرة هنلاقي الإرهاب على أبواب بيتنا".

واستطردت: "زوجي كان شخص جميل وأكثر من رائع وضابط قوي ومهما أتحدث عنه لن أوفيه حقه، وكان يلتزم بالجدية في عمله، وعمره ما قال كلمة سيئة لأولاده ولم يتأخر دوما عن أحد".

ووجهت كلمة للإرهابيين قائلة: "مهما عملوا مش هيقدروا ياخدوا شبر من أرض مصر، وزي ما كانوا بيقولوا هنرمل نسائهم ونيتم عيالهم ولكنهم مش هياخدوا مننا حاجة ولو استشهد واحد في ألف غيره بيتولد".

وعن تكريمها من الرئيس السيسي قالت: "شوفت أب عظيم يحضن أولادي بقمة الحنان والحب ولوجي بكت في حضنه"، مردفة "بشكر زوجي لأنه وضعنا في هذه المكانة".

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