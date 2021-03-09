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لبنان تسجل أكثر من 3900 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3939 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 401 ألف و810 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 45 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5134 حالة، في حين يرقد 932 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 279 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.


وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21866 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأضافت أن إجمالي عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ بدء عملية التلقيح منتصف الشهر الماضي وحتى الآن 84108 أشخاص.

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