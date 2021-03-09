مجلس سيدات أعمال الشارقة يستعرض قصص نجاح ملهمة





نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ورشة خاصة من مبادرته "حوار المجلس" بالتعاون مع نادي سيدات الشارقة وبمشاركة اثنتين من أبرز سيدات الأعمال في الإمارة لمشاركة تجربتيهما الناجحة في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشاريع.





جاء ذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة لعام 2021 حيث شاركت في الجلسة التي أقيمت في نادي سيدات الشارقة كل من شذى علاي النقبي وفاطمة شويطر.





وتماشيا مع شعار هذا العام من اليوم العالمي للمرأة "اختاري التحدي" تناولت كل من الضيفتين تجربتها الناجحة في مجال ريادة الأعمال والتحديات التي واجهتاها والدروس التي تعلمتاها خلال رحلتيهما الريادية والجوانب الملهمة فيها كما تحدثتا عن الاستراتيجيات التي اتبعتاها لتعزيز مرونة شركتهما والحفاظ على العوامل المحفزة التي ضمنت استدامة أعمالهما في ظل ظروف الأزمة الصحية الحالية.





ويشارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في حملة " اختاري التحدي" من خلال إطلاق تحد خاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى دعوة مجتمع رائدات الأعمال في دولة الإمارات لاستعراض تجاربهن الملهمة وقصص نجاحهن في التغلب على التحديات المهنية ومشاركة معارفهن مع أقرانهن وتقديم الإرشاد لهن لمساعدتهن في بدء مسيرة مهنية ناجحة وتحقيق تطلعاتهن.





وقالت مريم بن الشيخ مدير العضوية والخدمات في مجلس سيدات أعمال الشارقة " يعتبر اليوم العالمي للمرأة فرصة للسيدات في جميع أنحاء العالم للاحتفاء بإنجازاتهن والتأكيد على أهمية تبني مبدأ تكافؤ الفرص وتمكينهن من المشاركة في بناء مجتمعاتهن".





وأضافت "انطلاقا من إيماننا بأن التحديات هي التي تصنع التغيير الحقيقي أطلقنا تحديا خاصا بالمجلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تقديم منصة لسيدات الأعمال لتسليط الضوء على تجاربهن المتميزة والدروس المستفادة منها انسجاما مع رسالة المجلس الرامية إلى دعم مجتمع رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الطموحات في الإمارة وفي دولة الإمارات ككل وتقديم نماذج ملهمة لهن".





وأوضحت أن مبادرة "حوار المجلس" تمثل منصة ملهمة نحرص من خلالها على تشجيع رائدات الأعمال وبشكل خاص العضوات الجديدات على التواصل مع رائدات أعمال ناجحات للاطلاع على تجاربهن والاستفادة منها لتأسيس مشاريعهن الخاصة حيث استضفنا في هذه الورشة الخاصة من المبادرة اثنتين من أبرز سيدات الأعمال للتحدث عن التحديات المهنية والشخصية التي واجهتها كل منهما وكيف تمكنت من تحقيق طموحاتها في عالم ريادة الأعمال.





يشار إلى أن مبادرة "حوار المجلس" أطلقت عام 2019 كمبادرة حصرية خاصة بعضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة تتيح لهن تبادل المعارف والاطلاع على أفضل ممارسات الأعمال والاستفادة من تجارب الخبراء في هذا المجال وتواصل اليوم تقديم مختلف أشكال الدعم لهن منذ انتشار جائحة فيروس كورونا وقد تحولت إلى منصة افتراضية متكاملة أسهمت في تعزيز تواصل العضوات مع نظيراتهن عن بعد.