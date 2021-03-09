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أمير جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة الفتاحية بني مبارك بصامطة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ عبدالكريم بن محمد بن مساوى مباركي  شيخ قبيلة الفتاحية بن مبارك بمحافظة صامطة، وذلك إثر معاناة مع المرض.

 

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وفاه جازان امير جازان

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