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تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حملت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة في ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده.

وأبدى ساسي إصراره على تحصيل مبلغ 2.2 مليون يورو سنويًا من أجل الموافقة على الاستمرار بين صفوف القلعة البيضاء، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة نادي الزمالك المؤقتة جلسة جديدة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم الملف سواء ببقائه أو رحيله.

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