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يختبئ بشقة في حلوان.. التحقيقات في واقعة المتحرش بطفلة المعادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:01 م
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قيام محاسب باستدراج طفلة ومحاولة التعدي عليها جنسيا بأحدي العقارات بميدان الحرية بالمعادي، أنه عقب انتشار الفيديو الذي لاقي استياء عدد كبير من المواطنين قام المتهم بالهروب إلي إحدي الشقق السكنية بمدينة حلوان وتم ضبطه.
وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن هوية المتهم حيث قال أنه يدعي محمد. ج أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.
وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يقومون بفحص الفيديو وإجراء التحريات حول الواقعه لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن هوية المتهم حيث قال أنه يدعي محمد. ج أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.
وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يقومون بفحص الفيديو وإجراء التحريات حول الواقعه لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
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