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يختبئ بشقة في حلوان.. التحقيقات في واقعة المتحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قيام محاسب باستدراج طفلة ومحاولة التعدي عليها جنسيا بأحدي العقارات بميدان الحرية بالمعادي، أنه عقب انتشار الفيديو الذي لاقي استياء عدد كبير من المواطنين قام المتهم بالهروب إلي إحدي الشقق السكنية بمدينة حلوان وتم ضبطه.


وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن هوية المتهم حيث قال أنه يدعي محمد. ج أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.

وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يقومون بفحص الفيديو وإجراء التحريات حول الواقعه لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.


وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

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