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رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره بورتو اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لفريق يوفنتوس ضد بورتو اليوم قي دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو - دميرال - بونوتشي - كوادرادو.

خط الوسط: رامسي - آرثر - رابيو.

خط الهجوم: كييزا - موراتا - كريستانو رونالدو.

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