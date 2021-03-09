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كل شئ في حضرة ميسي وارد.. كومان يرد على ريمونتادا برشلونة أمام باريس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مدرب برشلونة رونالد كومان، اليوم الثلاثاء، إن فريقه يملك الفرصة للعودة من خسارته بفارق ثلاثة أهداف، عندما يواجه باريس سان جيرمان غداً الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع تألق ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكاتالوني.

وخسر برشلونة 1-4 على أرضه ولم يسبق لأي فريق أن قلب تأخره بفارق ثلاثة أهداف في الذهاب في دوري الأبطال.

وقال كومان في مؤتمر صحافي افتراضي قبل سفر فريقه للعاصمة الفرنسية: "إذا قدم ليو واحدة من أفضل مبارياته فكل شيء ممكن، يمكنه حسم أي مباراة في أي لحظة".

وأضاف: "لكنه لا يمكن أن يكون هو وحده في قمته خلال المباراة، الجميع بحاجة لذلك، يجب أيضاً أن يقف الحظ إلى جوارنا واستغلال كافة الفرص التي تسنح لنا مع الفعالية أمام المرمى بقدر الإمكان".

وحقق برشلونة أعظم انتفاضة في تاريخ كأس أوروبا عندما قلب تأخره 0-4 في باريس في دور الـ16 في 2017، بفوزه 6-1 في كامب نو.

واعترف كومان بأن مهمة برشلونة في بارك دي برينس أصعب مما كانت عليه قبل أربع سنوات، ونفى ما يتردد بشأن وضع باريس سان جيرمان هذه المباراة في أذهانهم عندما ينزلون للملعب.

وسيشعر برشلونة بالثقة في المباراة بعد نجاحه في قلب تأخره 0-2 أمام إشبيلية في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي بالفوز 3-0 بعد وقت إضافي في مباراة الإياب.

وأضاف المدرب الهولندي: "لا أعتقد أن باريس سان جيرمان سيخشى مواجهتنا، أثق في أن مدربهم سيعدهم بأفضل شكل ممكن وسيضمن عدم تفكير اللاعبين في أنها مباراة سهلة، لكن الظروف مختلفة تماماً هذه المرة ومن الأسهل دائماً خوض مباراة الإياب على أرضنا".

وتابع: "من الصعب دائماً العودة من الخسارة 1-4 خارج ملعبك عن 2-0 على أرضك، لكن لا يوجد شيء مستحيل، نثق في أنفسنا وندرك أن برشلونة يجب أن يحاول الفوز بكل مباراة وسنحاول إظهار قدراتنا الذهنية التي ظهرت لفترة طويلة".

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