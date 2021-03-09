أول تحرك من البرلمان بعد واقعة تحرش المعادي (فيديو)

عقبت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، على واقعة التحرش بفتاة صغيرة في المعادي التي لاقت تداولًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "السيد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "احنا أمام مصيبة كبرى، ما حدث اغتيال للبراءة، احنا أما اللا ضمير واللا إنسانية، الرجل الذي قام بواقعة التحرش قد ينخدع أي شخص في مظهره، وفي النهاية هو ذئب بشري، وشخصية غريبة".



وتابعت أن هذا الشخص قد يكون اعتدي عليه في الصغر، ولديه عقدة نفسية، ولذلك يعتدي على الاطفال، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لمعاقبة هذا المتحرش بشكل رادع، معقبة: "الموضوع مش محتاج البحث عن ادلة، لإثبات جريمة التحرش، هذا الرجل تعرض لفضيحة... غصب من ربنا على هذا الرجل أن يفضح بهذه الطريقة"



وطالبت القضاء المصري بالحكم على هذا المتحرش من أول الجلسة، لكي يعلم الجميع، بأن مثل هذه الجرائم تحاكم فورًا طالمًا توفرت الأدلة، مشيرة إلى أنها ستطالب بتعديل القانون في أسرع وقت، وتغليظ العقوبات ضد المتحرشين بصورة عاجلة.

