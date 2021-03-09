بعد بكاء ابنة الشهيد مصطفى عبيدو.. نشأت الديهي: السيسي هو الأب والجد



قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نخوض معركة ضد أهل شر وشياطين يحاولوا تخريب وتدمير بلادنا، وهذه المعركة ليست في سيناء ومع القوات المسلحة فقط، وإنما في كل مكان وتمكننا بفضل دماء الشهداء من التصدي لهم، ولكن الخطر مازال موجود ويطرق على أبواب مصر، وعلينا أن يتصدى لهم جميع المصريين.



وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، على بكاء ابنة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد، قائلًا: "مشهد بليغ لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، فهو موضوع صعب ومؤلم على القلب".



وأكد، أن من يتًّم هذه الطفلة لوجين جزاءه عند ربنا، فهذا ليس دين، ومن يفعل ذلك باسم الدين منهم لله، متابعًا: "كسروا قلب طفلة، ربنا ينتقم منهم ويحرق قلبهم، وإن شاء الله ربنا هيورينا فيهم يوم أسود، ونحن على حق وهم على باطل، وإن شاء الله هننتصر عليهم:".



وعقب، على صورة احتضان أبناء الشهيد مصطفى عبيدو،: "ده الأب والجد، اعجز عن التعليق على هذا المشهد"، مؤكدًا أنه يستمد القوة من أسر الشهداء، مضيفًا: "بشحن رجولة وتضحية ووطنية منهم".