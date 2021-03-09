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هالاند يزين تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن إدين ترزيتش مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره إشبيلية اليوم الثلاثاء ضمن إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 

وفيما يلي تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي:

حراسة المرمى: هيتز.

الدفاع: مونيه، كان، هوميلز، شولز.

الوسط: ديلاني، بيليجنهام، ريس، داوود.

الهجوم: هازارد، هالاند.

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