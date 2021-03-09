رحاب الجمل: سيناريو مسلسل "وكل ما نفترق" مشوق ويستفز أي فنان



أعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "وكل ما نفترق"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أن سيناريو العمل مشوق ومكتوب بشكل جيد للغاية.



وقالت رحاب الجمل، في تصريحات صحفية إن سيناريو المسلسل جذبها للمشاركة فيه ويستفز أي فنان.. لافتة إلى أن الشخصية التي تقدمها في العمل جديدة ومختلفة تماما عن الأدوار التي جسدتها من قبل.



ووعدت الجمهور بمسلسل مختلف وجديد للغاية، مؤكدا أن المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي وأن الشخصيات في العمل مختلفة تحمل الكثر من المفاجآت، وهناك العدید من التفاصیل الموجودة مع كل شخصیة وتحولاتها والتصرفات التي لا یمكن توقعها منها.



وكشفت عن أنها تختار أدوارها بعناية ودقة لأن لديها هدف تسعى لتحقيقه ولا تريد تكرار نفسها في الأعمال التي تشارك فيها، مؤكدة أنها تحمست للمسلسل الذي استطاع أن یجذبها بشدة منذ اللحظة الأولى.



وطرح الإعلان الدعائي الأول للمسلسل الذي ينتمي إلى نوعیة الدراما الاجتماعية التشويقية الغامضة، وتقوم بدور البطولة فيه الفنانة ريهام حجاج التي تظهر بشحصية مؤثرة حيث تجسد دور توأم.



يشارك في بطولة المسلسل أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، محمد الشرنوبي، طارق عبدالعزيز، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، وتأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

