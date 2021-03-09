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نقيب الزراعيين: المشروعات الجديدة ساهمت في توفير السلع وجعلت "الزراعة" من كليات القمة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن الرئيس السيسي عندما تحدث عن أن عدد السكان يعيش فقط على 6% من مساحة مصر وأن التعدي على الأراضي الزراعية سيضر بالجميع هي رسالة للمواطنين في ظل مشروعات قومية لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الجديدة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في إتاحة السلع الغذائية أمام المواطنين.

وتابع أن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية غير مقبول وأن حديث الرئيس عن التوسع الرأسي مراعاة للمزارعين وحاجة الدولة دون التعدي على أي رقعة زراعية أخرى.
وأوضح ما حدث في السنوات السبع الماضية يمثل نهضة زراعية حديثة لم تحدث منذ عهد محمد علي مشيرا إلى أن كليات الزراعة أصبحت من كليات القمة وهناك إقبال على الالتحاق بها.

وأكد أن مصر بها 40 مليون طن مخلفات زراعية أو منزلية وهي ثروة يجب الاهتمام بها ولا يوجد أي حالة لحرق قش الأرز تم رصدها.

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