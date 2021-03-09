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الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على المهندسة "ر.ا.ع" مهندسة التنظيم بمدينة قها حاليا، والتي كانت تعمل سابقا كمديرية تنظيم بمجلس مدينة طوخ، وتقدمت بطلب لنقلها منذ شهر تقريبا.

كانت مباحث الأموال العامة قد حققت في تقدم مجموعة من المواطنيين ببلاغات بتضررهم من مديرية التنظيم، والتي وافقت علي بناء العديد من الأبراج بمدينة طوخ، فيما وصفوه بالمخالفات وعدم الالتزام بالقوانيين الأمر الذي سبب في انتشار الأبراج بالمدينة.

وأوضحت التحقيقات أن المهندسة جرى تثبيتها في ٢٠١٧ على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديره التنظيم بمجلس مدينة طوخ حتى ٣١ يناير الماضي حتى جرى انتدابها بمجلس مدينه قها ووجدت التحقيقات مخالفات عن تراخيص أرقام ٣١٨ و٢٠٩.

وجرى توجيه تهم لها، منها تسهيل استيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين وتم القبض عليها صباح اليوم الثلاثاء، وجرى تحرير محضر برقم ٥٧٩٤ جنح طوخ.

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