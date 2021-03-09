إعلامي: "الإدارية" هي أحدث عاصمة رقمية بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه مخطئ من يظن أن مصر قد تنبطح او تطأطئ أو تركع سوى لله وحده.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتعب وتمرض لكنها لا تسقط، وهي بلد كبيرة وعميقة ولكننا لا نشعر بقيمتها، مؤكدًا أن مصر أكبر وأعظم وأقوى بلد في المنطقة رغم أنف الكارهين الحاقدين بفضل شعبها المصري، معتبرًا أن كلمة الرئيس السيسي اليوم للإعلان عن تدشينه الجمهورية الجديدة لمصر أهم كلمة في القرن الحالي.



وتابع، أن العاصمة الإدارية تمثل أحدث عاصمة رقمية في العالم، وعلينا من الآن أن نستعد لتدشين الجمهورية الجديدة للدولة المصرية نفخر بها الآن ويتوارثها عنا الأجيال، منوهًا بأن هذه الجمهورية الجديدة تحتاج لفكر وشكل ومعطيات جديدة، مؤكدًا أن التغيير سيكون للأصلح، ويكون لدينا دولة تمثل قبلة وواحة للشرق من جديد، ومداد الجمهورية الجديدة كانت دموع أبناء وأسر الشهداء ودماء الشهداء الذين أعطونا القوة على المجابهة والتحدي لصناعة المستحيل وعلى تدشين هذه الجمهورية الجديدة.

وهنأ المصريين بالجمهورية الجديدة لمصر، مؤكدًا: "مصر هتبقي قد الدنيا".