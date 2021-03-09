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إصابة حكم وملابس تلا وعزاء لاعب القنايات و4 أهداف صاعقة أبرز مشاهد جولة مثيرة بالقسم الثالث

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعد الجولة الثامنة عشر للمجموعة العاشرة بالقسم الثالث من أكثر الجولات إثارة لما شهدته من مفاجآت عديدة بسقوط بلبيس على ملعبه أمام مركز شباب تلا وسقوط فاقوس في فخ التعادل المثير مع مركز شباب عرابي الذي كاد أن يهزم فاقوس الحصان الاسود للموسم الحالي .

شهدت تلك الجولة أكثر من واقعة أبرزها تعرض الحكم عاطف حسين للإصابة في مقدمة الرأس أثناء نزولة اللى ملعب مركز شباب قويسنا لبداية لقاء عرب الرمل والشرقية ليتم اسعافة عقب ظهور الدماء على وجهه .

كما شهد لقاء بلبيس ومركز شباب تلا تأخر انطلاقه لتشابة شورتات لاعبو الفريقان ليمنح بلبيس طاقم شورتات للاعبو تلا لعدم توافر طاقم بديل مع تلا لبداية اللقاء .

ولفت مجدي غريب لاعب فريق مركز شباب عرابي الأنظار آلية عقب احرازة لهدف التقدم لفريقة بارتداء قميص مدون علية "في الجنة يا عبد الرحمن عاطف" الذى توفى الله في لقاء القنايات بالقسم الرابع .

كما شهدت ملاعب الجولة الثالثة للدور الثاني الوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب الفقيد الذي وافته المنية .

وشهدت المباريات فوز الشرقية خارج ملعبه على عرب الرمل بهدف أحمد عبد الغني في الشوط الثاني، وخسارة بلبيس على ملعبه من تلا 3/2 .

وتعادل منوف مع غزل شبين وأبو كبير مع ميت خلف 1/1 وخسارة مركز شباب ديرب نجم من ميت خاقان 1/0 .

وتغلب مركز شباب بطا على حساب مركز شباب ابو حماد 0/1 .

وتعادل مركز شباب عرابي مع فاقوس 1/1 واضاع فريق عرابي ركلة جزاء في الشوط الأول .

وشهدت المواجهات احراز 12 هدف منهم 4 أهداف في الوقت القاتل من الشوط الثاني وهم هدف فوز بطا في ابو حماد الذي جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق خنفس، وهدف فوز تلا على بلبيس الذي سجلة محمد.سمير في الوقت بدل الضائع وهدف محمد حداد لمنوف في مرمى غزل شبين وهدذف تعادل ابو كبير في لقاء ميت خلف الذي احرزة اللاعب احمد عونى في الدقيقة الأخيرة للقاء.


ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 38 نقطة
2- بلبيس 37 نقطة
3- فاقوس 35 نقطة
4- ميت خلف 32 نقطة
5- تلا 31 نقطة
6- ابو حماد 24 نقطة
7- ميت خاقان 23 نقطة
8- بطا 22 نقطة
9- أبو كبير 21 نقطة
10- منوف 21 نقطة
11- غزل شبين 19 نقطة
12- عرب الرمل 18 نقطة
13- ديرب نجم 13 نقطة
14- عرابي 10 نقاط
15- شباب ديرب 3 نقاط

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