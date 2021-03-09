الديهى: إثيوبيا تعبث بالنار وتضع القارة الإفريقية على فوهة بركان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إثيوبيا تواصل التعنت والمرواغة والتكبر فيما يتعلق بملف سد النهضة، ورفضت مقترح السودان بإنشاء رباعية دولية للوساطة في مفاوضات سد النهضة، وأصرت أن تكون الوساطة إفريقية فقط.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجد مبرر لهذا المسلك الإثيوبي، مشددًا على أن الاتحاد الإفريقي لم ينجح في حلحلة أزمة ملف سد النهضة من قبل.



وتابع، أن إثيوبيا بتعنتها وحماقتها ورعونتها السياسية ربما تجبر الأطراف الأخرى على اتخاذ قرارات مؤلمة، وتجز المنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، مشددًا على أن إثيوبيا تعبث بالنار وتضع القارة الإفريقية على فوهة بركان، مؤكدًا أن مصر والسودان لن يكونوا شماعة لفشل الإدارة الإثيوبية في حلحلة الأوضاع الداخلية.