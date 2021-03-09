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بعد متحرش المعادي.. مدير خطة نجدة الطفل يكشف وقائع صادمة (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب صبري عثمان، مدير خطة نجدة الطفل، على واقعة التحرش بفتاة صغيرة في المعادي التي لاقت تداولًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عثمان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "هذه الواقعة ليست ظاهرة في المجتمع، ولكن مثل هذه الجرائم نسمع عنها كثيرًا بحكم عملي"، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تكررت الشهر الماضي مرتين، حيث قام شخص بناهزالـ60 عامًا بالتعدي جنسيًا على طفلة لا يتجاوز عمره 5 سنوات، وهناك شخص آخر في العمرانية اعتدى طفلة عمرها عامين ونصف، وهناك أب اعتدى على ابنته وانجب منها.

ولفت إلى أن من يقوم بهذه الوقائع مريض بالهوس الجنسي خاصة مع الأطفال، مشيرًا إلى أن الطفلة التي تعرضت للتحرش عمرها يقترب من الـ6 سنوات، لافتَا إلى أن المتحرش استغل أن العقار تحت الترميم وشبه فارغ، وحاول التحرش بالطفلة.

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