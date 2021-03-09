لا تنخدعوا في الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

رغم الموجة الحارة التى تشهدها مصر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة.



ومنذ يوم الإثنين الماضى، تشهد مصر موجة حارة، إذ بدأت درجات الحرارة فى الارتفاع تدريجيا، وتصل ذروتها الأربعاء، إذ تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 33 درجة، وتكون الظاهرة المؤثرة الأتربة العالقة نهارا على شمال البلاد، ويسود طقس حار نهارا بارد ليلا خلال هذه الفترة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 مارس 2021، وحتى يوم الإثنين 15 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:





ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارا، بارد ليلا.



يوم الأربعاء 10 مارس 2021:



- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.



- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.



واعتبارا من يوم الخميس 11 مارس 2021، تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا.



يوم الخميس 11 مارس 2021:



- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.



- يوم الجمعة 12 مارس 2021:



- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.



- يوم السبت 13 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



يوم الأحد 14 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



يوم الإثنين 15 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.