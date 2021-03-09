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استشاري تغذية: الألياف تحسن مستوى السكر في الدم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتقليل امتصاص الدهون والنشويات من خلال تناول نباتات طبيعية معنية، وبالتالي لا يستفيد الجسم من كل ما يتناوله، مما يؤدي إلى خفض وزنه.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك كورسات معينة تعمل على خفض الوزن من 8 لـ12 كيلو من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.

وأشار إلى أن مريض السكر لديه حساسية كبيرة للنشويات وأي مواد قد تزيد السعرات الحرارية داخل الجسم، ومن خلال كورسات معنية من الممكن تقليل امتصاص النشويات.

وأضاف أن الألياف تمنع الانزيم المسؤول عن تحويل النشويات إلى جلوكوز من العمل، وبالتالي عندما يأكل مريض السمنة النشويات لا يستفيد من كل النشويات، فلا يحتاج الجسم كمية زائدة من الأنسولين، مما يؤدي إلى تحسن مستوى السكر في الدم بصورة كبيرة.

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