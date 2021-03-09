رفض تحول تركيا إلى دولة "مافيا".. تفاصيل الاعتداء على صحفي معارض لنظام أردوغان

لم تعد تركيا تتسع لأراء من يعارض نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواصل التنكيل بالمعارضة، وبكل من يخالفه الرأي، حتى باتت رموز المعارضة في مهب الاعتداءات المتكررة عليهم سواء من جانب النظام بشكل مباشر، أو من جانب من يدفع بهم النظام للاعتداء على معارضيه.



ومن بين الفئات التي يستهدفها نظام أردوغان بالتنكيل، تارة بتلفيق القضايا ومصادرة ممتلكاتهم، وتارة أخرى بالاعتداء عليهم، الصحفيين المعارضين، الذين يتعرضون بشكل دائم للتنكيل على يد النظام.







الاعتداء على صحفي معارض



فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تعرض الصحفي التركي المعارض، لفانت جولتاكين، للاعتداء من قبل 25 شخصا أمام مقر قناة "هالق تي في" التركية، وقال منتقدا إنه يرفض تحول تركيا إلى دولة "مافيا".



جولتاكين الذي أوضح أنه كان ذاهبا للقناة من أجل المشاركة في أحد البرامج، قال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من 25 شخصًا أمام القناة، أنا بخير الآن".



وأضاف جولتاكين: "تلقيت العديد من التهديدات من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتي المعارضة، نواب رئيس حزب الحركة القومية شركاء النظام الحاكم، كانوا يوجهون إلى التهديدات والشتائم والإهانة على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأكد جولتاكين أن أنسب وصف للمعتدين عليه هو "قطاع الطرق"، مشيرا أن "25 شخصًا يهاجمون شخصًا واحدًا في نفس الوقت ليس شجاعة بل جبن"، مضيفا: "آمل أن يشعروا دائمًا بهذا الإحراج عندما ينظرون في المرآة".



وتابع جولتاكين: "هذا وضع مزعج للغاية بالنسبة لتركيا، الصحفيون لا يتمتعون بسلامة الحياة، والسياسيون لا يتمتعون بسلامة الحياة، هذه ليست دولة مافيا، بل هي بلد يجب أن يكون فيه نظام قانوني ودولة، الدولة موجودة لمنح هؤلاء اللصوص تأديبًا ولكن للأسف الدولة تراقب، ربما لن يستسلموا، سيستمرون على هذا النحو".







زعيم حزب الشعب الجمهوري يدين الواقعة



وتوالت ردود الفعل المنددة بالاعتداء الذي تعرض له الصحفي التركي المعارض، حيث أدان زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو، الاعتداء على لفانت جولتاكين.



وقال كيليتشدار أوغلو إنه "من غير المقبول أن يتعرض الصحفي للتهديد أو الهجوم لأنه عبر عن أفكاره، كل يد مرفوعة ضد صحفي تعني أنها ضد الديمقراطية".



ووجه كيليتشدار أوغلو تحياته إلى جميع العاملين في مجال الإعلام والصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم بحرية، مشيرا إلى أنهم طالما لا يبيعوا أقلامهم، سيكون الجميع معهم، بغض النظر عمن ينتقدوه.



وأكد زعيم المعارضة التركية على أن "الإعلام الحر" هو ما ينقص تركيا.