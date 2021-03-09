عبد الباسط حمودة ضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"



يستضيف الإعلامي عمرو الليثي المطرب ونجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة واولاده ماجد وكريم في حلقتي الجمعة والسبت في العاشرة مساء ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.



ويكشف حمودة عن بدايته ومشواره الفني منذ غناءه بمقاهي الاسكندرية والافراح الشعبية ومرورا بالشهرة والنجومية وأسرار لقب حكمدار الاغنية الشعبية وسلطان الطرب الشعبي.



ويتحدث حمودة عن رأيه في الاغنية الشعبية في المرحلة الحالية واسباب نجاح اغنية انا مش عارفني واستمرارها، وعن الصلح الذي تم مؤخرا بين الفنان هانى شاكر وحمو بيكا، ودويتو هاني شاكر واحمد سعد " يا بخته".



كما تتطرق الحلقة عن رأيه في الخلاف بين عمر كمال وحمو بيكا، ونجاح حسن شاكوش، وعن خلافه مع بعض النجوم حكيم وحماقي وأسرة توفيق الدقن ويكشف سر مقولته لعمرو دياب " لو انتا الهضبة.. انا الوحش ".



كما يكشف عن علاقته القوية بنجم الغناء الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، ورأيه في أفضل مطرب شعبي في تاريخ مصر، وهل نجح في تجربة التمثيل.



كما يتحدث عن حياته الأسرية وابناءه الاربعة وزيجته الثانية وعن والدته والتي لها مكانة كبيرة في قلبه.



وعن تعاونه مع كبار الملحنين مثل محمد الموجي وبليغ حمدي وسيد مكاوي، وايضا تعاونه مع نيكول سابا في دويتو غنائي " ما فيش مستحيل "، وهل هناك ديو غنائي مع حسين الجسمي ام هذه شائعة.



وعلي جانب اخر يكشفا كريم وماجد ابناء عبد الباسط حمودة عن موهبتهم في الغناء والديو الاخير بينهما " تعبنا من البشرية".



يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة.

