Advertisements

عبد الباسط حمودة ضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي المطرب ونجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة واولاده ماجد وكريم في حلقتي الجمعة والسبت في العاشرة مساء ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.

ويكشف حمودة عن بدايته ومشواره الفني منذ غناءه بمقاهي الاسكندرية والافراح الشعبية ومرورا بالشهرة والنجومية وأسرار لقب حكمدار الاغنية الشعبية وسلطان الطرب الشعبي.

ويتحدث حمودة عن رأيه في الاغنية الشعبية في المرحلة الحالية واسباب نجاح اغنية انا مش عارفني واستمرارها، وعن الصلح الذي تم مؤخرا بين الفنان هانى شاكر وحمو بيكا، ودويتو هاني شاكر واحمد سعد " يا بخته".

كما تتطرق الحلقة عن رأيه في الخلاف بين عمر كمال وحمو بيكا، ونجاح حسن شاكوش، وعن خلافه مع بعض النجوم حكيم وحماقي وأسرة توفيق الدقن ويكشف سر مقولته لعمرو دياب " لو انتا الهضبة.. انا الوحش ".

كما يكشف عن علاقته القوية بنجم الغناء الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، ورأيه في أفضل مطرب شعبي في تاريخ مصر، وهل نجح في تجربة التمثيل.

كما يتحدث عن حياته الأسرية وابناءه الاربعة وزيجته الثانية وعن والدته والتي لها مكانة كبيرة في قلبه.

وعن تعاونه مع كبار الملحنين مثل محمد الموجي وبليغ حمدي وسيد مكاوي، وايضا تعاونه مع نيكول سابا في دويتو غنائي " ما فيش مستحيل "، وهل هناك ديو غنائي مع حسين الجسمي ام هذه شائعة.

وعلي جانب اخر يكشفا كريم وماجد ابناء عبد الباسط حمودة عن موهبتهم في الغناء والديو الاخير بينهما " تعبنا من البشرية".

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو الليثي عبدالباسط حمودة الجمعة والسبت

أخبار تهمك

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة حكم وملابس تلا وعزاء لاعب القنايات و4 أهداف صاعقة أبرز مشاهد جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

منذ 43 دقيقة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة فنية تجمع عبدالباسط حمودة ومحمود الليثي

عاجل.. كشف حقيقة القبض على "حمو بيكا" وإيداعه السجن

لأول مرة.. أحمد شيبة يتحدى ابنه محمود في "واحد من الناس" على النهار

أحمد شيبة وأسرته ضيوف عمرو الليثي على "النهار" غدًا

عبد الباسط حمودة: "مافيش ألفاظ خارجة في أغاني محمد رمضان"

نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

08:30 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين