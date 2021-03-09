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الاتحاد السكندرى يتعادل سلبياً مع غزل المحلة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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تعادل فريقا الاتحاد السكندرى وغزل المحلة بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية والمؤجلة من الجولة العاشرة . 

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 22 نقطة والمحلة إلى 19 نقطة . 

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وإن كان الاتحاد السكندرى هو الأكثر سيطرة ولاحت له فرصتان الاولى من تسديدة لعمار حمدى والأخرى من روماريو ولاحت لغزل المحلة فرصتان أيضاً لبسام ماهر وأحمد الشيخ لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى. 

وفى الشوط الثانى واصل الاتحاد السكندري هجماتة عن طريق السيد سالم الظهير الأيسر الذى مرر أكثر من تمريرة عرضية جيدة داخل منطقة جزاء المحلة لم يستغلها مهاجمو الاتحاد السكندرى ولاحت فرصة لعمار حمدى لاعب الاتحاد سددها قوية بجوار القائم الأيسر 
وكاد أحمد النادرى أن يخطف الفوز للمحلة فى الوقت الضائع عندما انفرد بمرمى الاتحاد السكندرى إلا أن محمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى تصدى لها ببراعة لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى .

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