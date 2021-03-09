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الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد الجهاز الفنى للنادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مُلتزم بخوض تدريبات مُنفردة تنفيذاً للعقوبة الموقعة عليه مؤخرًا.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

 

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن كهربا ينفذ حالياً العقوبة ويتدرب بشكل منفرد ولا توجد مشاكل فى هذا الأمر.

 

وكان كهربا قد اعترف بالخطأ واعتذر للجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وأكد على أنه ليس لديه أي اعتراض على العقوبة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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