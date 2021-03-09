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خاص أبطال مسلسل "المداح" يستكملوا التصوير في "شبرامنت"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستكمل الفنان حماده هلال، تصوير مسلسله الجديد "المداح" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج



وعلم "الفجر الفني" من مصادرها الخاصة بوجود الفنان حمادة هلال اليوم في منطقة "شبرامنت" لتصوير لاستكمال تصوير باقي مشاهد المسلسل بحضور أبطال المسلسل وأبرزهم خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي.


مسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال، والفنان أحمد بدير، ونسرين طافش، وخالد سرحان، ومحمد عز، وأيضا الفنان جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، إضافة ل حنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج


يجسد الفنان حمادة هلال،، دور شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعي. ومن المقرر أيضًا بأن مسلسل "المداح" سيعرض داخل الماراثون الرمضاني القادم 2021.


يشار إلي أن الفنان حماده هلال قد سبق وطرح مؤخرًا كليب أغنية "آية من الجمال"، والاغنية من إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان أيضًا بينو وتوزيع هادي مسرة، حيث تلقى عنها ردود أفعال جيدة، كما تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه وتركيزه على الرقصات الاستعراضية.


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