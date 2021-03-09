خط نجدة الطفل: دور المجتمع فضح المتحرشين حتى يكونوا عبرة للآخرين





قال الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تعليقًا على واقعة تحرش المعادي، إن الردع لن يتحقق إلا بفضح المتحرش وخضوعه للعقوبة المناسبة.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم لديهم 105 بلاغات عن وقائع تحرش بالأطفال خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أنه يجب على أولياء الأمور توعية الأطفال بشأن خصوصية أجسادهم.



وأوضح أن وصف المتهم بالتحرش بطفلة المعادي بـ"مريض" أمر لايخفف عقوبته، مشددًا على أن دور المجتمع فضح المتحرشين حتى يكونوا عبرة للآخرين.



وتابع أن ما فعلته الممرضتين في واقعة تحرش طفلة المعادي "واجب إنساني"، مؤكدًا أنه تصرف إيجابي، متمنيًا أن يتصرف الجميع مثلهم.

