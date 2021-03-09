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خيري رمضان: الرئيس السيسي ومصر كلها لم تنس شهيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي خيري رمضان، على حضوره اليوم في الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بالتأكيد على أن اليوم يمثل تاريخ كبير في وجدان كل مصري، حيث ان يوم الشهيد يعتبر مناسبة عظيمة، قائلا: "الرئيس السيسي ومصر كلها لم تنسى شهيد".

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن اليوم كان به مشاعر طيبة من كل أم وطفل ورضاهم رغم استشهاد أباءهم وأبنائهم الأبطال، موضحًا أنه حضر الندوة ويمثل حالة بدأت من الرئيس السيسي وحتى المواطنين، والوطن كان حاضر خلال دقائق الاحتفال.

وأشار إلى أن الرئيس احتضن الأطفال بشكل كبير، كأنه يحتضن الشهداء، موضحًا أن الدماء التي تم استنزافها في الحرب ستنبت مجتمع أفضل.

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