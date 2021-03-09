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أول تعليق من نجم ألمانيا السابق على قرار لوف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد  باستيان شفاينشتايجر نجم بايرن ميونيخ السابق، بمدربه السابق في المنتخب الألماني يواخيم لوف والذي قرر الرحيل عن تدريب الماكينات عقب كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وقال شفاينشتايجر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل لموقع "سبورتس شاو" اليوم "احترم يواخيم لوف، كان له أثر إيجابي على الكرة الألمانية كمدرب للمنتخب الوطني لأعوام طويلة، وتوج بلقب كأس العالم 2014".

وأضاف "أدين له أيضا على المستوى الشخصي، الآن اتمنى له وللفريق إنهاء المسيرة بالتتويج بلقب كأس أمم أوروبا في 2021".

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء أن لوف طلب إعفائه من استكمال مدة عقده، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى كأس العالم 2022، بعد البطولة الأوروبية المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني عام 2006 وقاد الفريق للتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه واجه انتقادات بعد تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.

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