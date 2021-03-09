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تعافي أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:53 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تعافت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعاود الصعود أعلى 1700 دولار، مع هبوط عوائد السندات الأمريكية.

ويأتي ارتفاع المعدن النفيس بعد أن سجل بالأمس أدنى تسوية منذ أبريل 2020، بضغط من ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوياتها في أكثر من عام، والتي تراجعت في تعاملات اليوم.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم أيضاً مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف.

فيما يتجه مجلس النواب الأمريكي لتمرير حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار غداً الأربعاء حتى يوقعها الرئيس جو بايدن نهاية الأسبوع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 2.3 بالمائة أو ما يعادل 38.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1716.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش. صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2 بالمائة، أو ما يوازي 34.68 دولار، ليسجل مستوى 1717.91 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.04.

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