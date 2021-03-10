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إعلامي يضطر للخروج لفاصل إعلاني أثناء حواره مع زوجة الشهيد مصطفى عبيدو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:16 ص
الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي
شيماء حسن
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اضطر الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى الخروج لفاصل إعلاني بعد ظهور علامات التأثر الشديد على زوجة الشهيد محمد مصطفى عبيدو أثناء حديثها عن زوجها بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لزوجها الشهيد البطل العميد مصطفى عبيدو، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33 في الاحتفالية بيوم الشهيد.

وقالت "أمل" في حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء باكية: "أنا عمري ما حسيت أن مصطفى مات ودايمًا بحس أنه موجود معايا وكنت حاسة أنه موجود وبيشوف تكريمه بعينه".

وفي تصريحات سابقة قالت أمل عبيدو، زوجة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، إنها فخورة كونها أرملة شهيد، مؤكدة أن سيرته العطرة باقية لي ولأبنائه.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الشهيد كان بيقولي لو تركت سيناء من أجل الخدمة في القاهرة هنلاقي الإرهاب على أبواب بيتنا".

واستطردت: "زوجي كان شخص جميل وأكثر من رائع وضابط قوي ومهما أتحدث عنه لن أوفيه حقه، وكان يلتزم بالجدية في عمله، وعمره ما قال كلمة سيئة لأولاده ولم يتأخر دوما عن أحد".

ووجهت كلمة للإرهابيين قائلة: "مهما عملوا مش هيقدروا ياخدوا شبر من أرض مصر، وزي ما كانوا بيقولوا هنرمل نسائهم ونيتم عيالهم ولكنهم مش هياخدوا مننا حاجة ولو استشهد واحد في ألف غيره بيتولد".

وعن تكريمها من الرئيس السيسي قالت: "شوفت أب عظيم يحضن أولادي بقمة الحنان والحب ولوجي بكت في حضنه"، مردفة "بشكر زوجي لأنه وضعنا في هذه المكانة".

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