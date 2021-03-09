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حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز تدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تدين حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز الهجمات الحوثية الآثمة الأخيرة على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعرب الحركة عن قلقها العميق إزاء تزايد أعداد هذه الاعتداءات، التى ترتبط بالزيادة في أعمال الإرهاب العشوائية التي تستهدف المنطقة بواسطة طهران.

 

‫وتؤكد الحركة دعمها للشقيقة السعودية في المضي قدما من اجل التصدي لأنشطة إيران وسياسة الابتزاز المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عامة والمملكة خاصة.

 

وتعتبر الحركة هذه الأعمال العدائية تهديد لأمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها وترتقي إلى جرائم حرب، فضلا عما تمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.

 

وتعرب الحركة عن بالغ إدانتها واستهجانها ازاء صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الرسمي ازاء هذه الاعتداءات المتكررة وتدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الآثمة على محور العدل العربي المملكة العربية السعودية.

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الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي حركة رواد النهضة السعودية الاحواز

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