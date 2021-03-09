Advertisements

اليونان تُدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أدانت حكومة اليونان بشدة محاولات مليشيا الحوثي استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وتعريض السكان المدنيين والمنشآت للخطر.

 

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها : "إن مثل هذه الهجمات تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية ".

 

وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي تدعمها اليونان بشكل كامل نحو تحقيق حلّ سياسي شامل يعود بالفائدة على الشعب اليمني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميناء راس تنورة ميناء اليونان

أخبار تهمك

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إصابة حكم وملابس تلا وعزاء لاعب القنايات و4 أهداف صاعقة أبرز مشاهد جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 12 دقيقة

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

منذ ساعة الا ربع

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ ساعة

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزائر تدين بشدة استهداف المليشيات الحوثية لمطار أبها

مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت المدنية بطائرات مسيرة

التعاون الإسلامي تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها

إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي

الكويت تدين إطلاق صواريخ حوثية باتجاه السعودية

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري منطقة جازان بالمملكة السعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

08:30 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين