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مصرع 4 وإصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 أخرين، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية غربي محافظة الإسكندرية.

كانت شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق "الاسكندرية - القاهرة" الصحراوى بمنطقة العامرية دائرة قسم شرطة العامرية اول.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية وضباط إدارة المرور ترافقهم سيارات الإسعاف الى موقع الحادث، وتبين من الفحص الأول إنقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار إحدى إطارتها ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وإنقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 وإصابة 7 أخرين من مستقلى السيارة المشار إليها في الحادث.

تم نقل جثث الضحايا الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقل المصابون الى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج.

ومن جانبها قامت إدارة المرور برفع أثار الحادث وتسيير حرمة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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