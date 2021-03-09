رئيس حي حدائق القبة يكشف سبب حريق مخزن أخشاب أسفر عن مصرع سيدة وطفلتيها

كشف اللواء وليد عبدالحميد رئيس حي حدائق القبة، أسباب حريق بمخزن للأخشاب أسفل إحدى العقارات، والذي أدى إلى مصرع أم وطفلتيها وإصابة 5 أخرين.



وأوضح اللواء وليد عبدالحميد رئيس حي حدائق القبة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحريق بسبب ماس كهربائي وامتدت نيرانه إلى العقار، مؤكدًا بأنها ورشة وليست مخزن.



وأضاف "وليد عبدالحميد" أن الورشة مرخصة، مشيرًا إلى أن الحريق اندلع في كمية كبيرة من الأخشاب وامتدت إلى العقار المكون من خمس طوابق، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.



ولفت "رئيس حي حدائق" إلى أن حملاتنا مستمرة على المخازن والورش الغير مرخصة يوميًا، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



وكان اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أمر بانتقال 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق فى كمية من الأخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.

