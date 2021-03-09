كلوب يحسم موقفه من تدريب منتخب ألمانيا

قال مدرب ليفربول يورجن كلوب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخطط ليكون بديلاً لمواطنه يواكيم لوف عندما يتخلى عن منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا، بعد بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو ويوليو المقبلين.

وقرر لوف، الذي تولى تدريب ألمانيا في 2006 وقاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2014 ويستمر عقده حتى 2022، صاحب أطول فترة لمدرب في قيادة منتخب وطني إنهاء عقده قبل عام كامل من موعده.

ويتبقى ثلاث سنوات على نهاية العقد الحالي لكلوب مع ليفربول، وقال إنه دائماُ يحترم عقوده في فترات عمله السابقة مع ماينتس وبروسيا دورتموند.

وأضاف المدرب الألماني للصحافيين قبل إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام رازن بال شبورت لايبزيغ: "هل سأكون متاحاً لتولي تدريب المنتخب الوطني الألماني في الصيف؟ لا".

وتابع: "قام لوف بعمل مذهل على مدار سنوات طويلة، أطول فترة لمدرب في تاريخ ألمانيا، أدرك أنه يريد أن تحقيق نتائج جيدة في بطولة أوروبا، شخص آخر سيقوم بالمهمة مع وجود عدد كبير من المدربين الألمان الجيدين حقاً حالياً، الاتحاد الألماني سيجد حلاً جيداً".