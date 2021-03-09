Advertisements

كلوب يحسم موقفه من تدريب منتخب ألمانيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال مدرب ليفربول يورجن كلوب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخطط ليكون بديلاً لمواطنه يواكيم لوف عندما يتخلى عن منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا، بعد بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو ويوليو المقبلين.

وقرر لوف، الذي تولى تدريب ألمانيا في 2006 وقاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2014 ويستمر عقده حتى 2022، صاحب أطول فترة لمدرب في قيادة منتخب وطني إنهاء عقده قبل عام كامل من موعده.

ويتبقى ثلاث سنوات على نهاية العقد الحالي لكلوب مع ليفربول، وقال إنه دائماُ يحترم عقوده في فترات عمله السابقة مع ماينتس وبروسيا دورتموند.

وأضاف المدرب الألماني للصحافيين قبل إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام رازن بال شبورت لايبزيغ: "هل سأكون متاحاً لتولي تدريب المنتخب الوطني الألماني في الصيف؟ لا".

وتابع: "قام لوف بعمل مذهل على مدار سنوات طويلة، أطول فترة لمدرب في تاريخ ألمانيا، أدرك أنه يريد أن تحقيق نتائج جيدة في بطولة أوروبا، شخص آخر سيقوم بالمهمة مع وجود عدد كبير من المدربين الألمان الجيدين حقاً حالياً، الاتحاد الألماني سيجد حلاً جيداً".

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 12 دقيقة

إصابة حكم وملابس تلا وعزاء لاعب القنايات و4 أهداف صاعقة أبرز مشاهد جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ حوالي 4 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

08:30 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين