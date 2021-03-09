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حقيقة إصابة باتشيكو في مران الزمالك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف محمد أسامة طبيب الفريق حقيقة تعرض البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق للإصابة في مران الفريق اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وأكد أسامة أن البرتغالي تعرض للإصابة في مران الأمس وليس اليوم والأمر بسيط وليس كما تحدث البعض حيث تعرضت ركبة المدرب لالتواء بسيط أثناء مرانه مع الفريق.

وأضاف طبيب الفريق أن البرتغالي خضع للكشف تحت قيادته وأثبتت الإصابة وجود بعض الآلام البسيطة وحصل على علاج مناسب لها وارتدى واقي الركبة وخاض مران اليوم بشكل طبيعي ولا يوجد جراحة أو أي شيء من هذا القبيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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