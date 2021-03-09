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السيطرة على حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع بشقة بعقار مكون من 7 طوابق بشارع الإنتاج بعزبة عثمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة، جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بعقار ملك ورثة "محمد محمود"، مكون من طاربق أرضي، و6 طوابق علوية، بشارع الإنتاج بعزبة عثمان.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، والذي تسبب بخسائر بشقة بالطابق السادس دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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