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نشرة أخبار الإسكندرية اليوم الثلاثاء 9-3-2021: مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.

الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق مبادرات رياضية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف عن عدد من المبادرات الرياضية للمواطنين مجانًا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية.

تخفيض ضغوط المياه في منطقة العصافرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض ضغوط المياه عن منطقة العصافرة 45، نظرًا لقيام شركة الصرف الصحي بأعمال الإخلال والتجديد بالمنطقة.

مصرع 4 اشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 أخرين، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية غربي محافظة الإسكندرية.

توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي

وقعت اليوم الثلاثاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية.

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