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لميس الحديدي عن يوم الشهيد: نتذكر من ضحوا بأنفسهم ليعيش الوطن شامخاً
الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:57 ص
كساب أحمد
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قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على ذكرى يوم الشهيد التي تحل في التاسع من مارس: "مصر كلها اليوم تذكر شهدائها، وإحنا مش بنناسهم أبدًا بس بنتذكرهم دائمًا في يوم الشهيد.. نتذكر من ضحوا بانفسهم شامخًا أبيًا ولنعيش جميعًا في أمان وسلام".
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "يتزامن هذا اليوم سنويًا في التاسع من مارس الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في حرب الاستنزاف 1969، وهو يوم يشهد دائمًا مشاعر مختلطة جدًا، حيث تحمل في طياتها مزيج من الألم والعزة والكرامة والإصرار".
وحول الندوة التثقيفية التي عقدت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قالت: "مشاهد اليوم كانت صعبة مؤثرة، لكن اللفتة الكريمة التي قام بها الرئيس هو تكريم الأطباء ممن استشهدوا في مواجهة فيروس كورونا، خاصة الطبيب الذي فقد بصره في هذه المواجهة.. صحيح يوم صعب لكن يذكرنا بثمن التضحية والحفاظ على الارض واستكمال الطريق".
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