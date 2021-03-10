عبدالمنعم سعيد: مصر تعيش نقلة كبرى ولحظة فارقة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الانتقال للعاصمة الجديدة يمثل بداية جمهورية ثانية جديدة، تعبير جديد، حيث إن الجمهورية الأولى بدأت من 1952 إلى 2011، وبدأت جمهورية ثانية من 30 يونيو.





وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن حديث الرئيس عن جمهورية جديدة يؤكد على أن مصر ستكون بشكل مختلف عن ما كانت عليه، مشيرًا إلى أن هذا أمر يجعل من الانتقال العاصمة الإدارية علامة جيدة.



